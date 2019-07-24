HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP ve DBP'lilere yönelik operasyon başlatıldı.

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Mardin ve Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince parti binaları ile bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi Meclis üyesi Gülşen Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerde arama yapıldı.

OPERASYON SÜRÜYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA