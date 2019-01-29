HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu

'Komünist başkan' olarak da bilinen Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) desteği ile Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) aday oldu. Maçoğlu'na karşı harekete geçen Halkların Demokratik Partisi (HDP), 'Devrimci Güç Birliği' adıyla ittifak kurdu.

TKP'DEN ADAY GÖSTERİLDİ

Maçoğlu, 2014'ten beri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığı yapıyor. Maçoğlu, bu sefer SMF'nin desteğiyle TKP listesinden Tunceli adayı olarak gösterildi.

Mehmet Maçoğlu

3 PARTİYLE İTTİFAK OLUŞTURDU

Evrensel'de yer alan habere göre; HDP en güçlü adaylardan biri olarak görülen Maçoğlu'na karşı çeşitli parti ve siyasi oluşumlarla ittifak yapma kararı aldı. Buna göre HDP, Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan'la seçime girecek. Diğerleri HDP listesinden aday gösterilen isimleri destekleyecek.

ADAYI BELİRLEMEK İÇİN ÖN SEÇİM YAPTILAR

HDP de kentte parti içi ön seçim yaptı. Seçimde eş başkan adayları olarak Nurşat Yeşil ve Aleddin Erdoğan'ın ismi çıktı. Ancak adaylar henüz netleşmedi. HDP Genel Merkezi'nin belirlediği isimler 31 Ocak'ta açıklanacak.

TUNCELİ'Yİ KAYYUM YÖNETİYOR

HDP'yi destekleyen bazı kesimler, Maçoğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Kasım 2016'dan bu yana kayyum tarafından yönetilen belediyenin, daha geniş kesimler tarafından desteklenen aday tarafından kazanılabileceğini dile getirmişti. Tunceli'de 2014'teki yerel seçimi o dönem Barış ve Demokrasi Partisi'nin adayı yüzde 42,4'le kazanmıştı.