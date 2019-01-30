HDP'nin Şanlıurfa, Birecik Belediyesi Eş Başkan Adayı Hakan Arıcı Kimdir?

HDP'nin Şanlıurfa, Birecik Belediyesi Eş Başkan Adayı Hakan Arıcıoldu. Peki, HDP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şanlıurfa, Birecik Belediyesi Eş Başkan Adayı olan Hakan Arıcı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

HAKAN ARICI KİMDİR?

Hakan Arıcı, 21.05.1982 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde doğdu. İlköğrenimini köyde tamamlamasının ardından orta ve lise öğrenimini Birecik İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

Üniversite eğitimini tamamlayarak 2007 yılında Birecik'te serbest avukatlık mesleğini icra eden Arıcı, evli olup bir çocuk babasıdır. Birecik'te ikamet etmektedir. Hakan Arıcı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Şanlıurfa, Birecik Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.