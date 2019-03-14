HDP'nin Pankartı, Üzerindeki Yazı Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı

Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından kentin muhtelif yerlerine asılan 'Li Diji Şer Aşiti' yazılı pankart ve bilboardlar, 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kaldırıldı.

HDP, 31 Mart yerel seçim propagandası için kentin muhtelif yerlerine Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart ve billboard astı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine HDP'nin seçim propagandası için kullandığı ve üzerinde Kürtçe 'Li Diji Şer Aşiti' yazılı pankart ve billboardlara 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı ve TMK'nin 7'nci maddesinin ihlal edildiği gerekçesi ile el konulmasına karar verdi.

HDP TEPKİ GÖSTERDİ

Hakimliğin kararının ardından il merkezi ve ilçelerde asılı olan afişler, polis ekiplerince kaldırılarak, el konuldu. Pankartların sökülmesine HDP yöneticileri tepki gösterdi.

Kaynak: DHA