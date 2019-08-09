HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

09.08.2019 18:32

Muş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, İl Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA