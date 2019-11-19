HDP milletvekilleri ve belediye başkanları erken seçim için istifayı düşünüyor

19.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:42

HDP'ye ait belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanıp belediye başkanları da tutuklanınca yaşananlara HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman tepki gösterdi.

HDP'li vekillerin ve belediye başkanlarının toplu istifalarla ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirten Karaman, "Fiilen tasfiye edilen/edilmek istenen bir HDP var. HDP'nin elinde ise toplu istifa ederek ara seçim ile hodri meydan deme imkanı var. TBMM istifaları kabul eder ve ara seçim olursa ne ala: Yeni bir çıkış olabilir. " dedi.

İLK SAKIK DİLE GETİRDİ

TBMM'yi ara seçime götürmek için istifa önerisini de ilk kez eski milletvekili, eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık dile getirdi.

Sakık, belediyelere kayyum atamayı durdurmak için, başta TBMM olmak üzere HDP'nin seçildiği tüm sandalyeler ve makamlardan istifa edip, milletvekili ara seçimi ile belediyelerde sandığın zorlanması önerisini getirdi.

HDP, KONUYU GÖRÜŞMEK İÇİN ANKARA'DA TOPLANIYOR

Demirtaş'ın avukatı gibi bir çok kesimden de aynı çağrılar gelince HDP Genel Merkezi'ni hareketlendi. Partinin seçimle iş başına gelmiş organlarında bulunanlar da dahil tüm kesimlerinin yarın Ankara Hilton Oteli'nde geniş katılımlı toplantı ile konuyu ele alması kararına vardı.