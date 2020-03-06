HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı

06.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:28

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

HDP İL BAŞKANI İLE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ile 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

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