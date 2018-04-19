Hdp'li Yıldırım'a 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Terör soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın yargılandığı dava Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti, Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 ay 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - MARDİN
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