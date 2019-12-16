HDP'li vekillerin binaya geldiğini gören acılı anneler, sinir krizi geçirdi
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, uzun süredir parti binasına uğramayan HDP'li vekillerin geldiğini görünce sinir krizi geçirdi. Yaşanan gerginlik sırasında nöbet tutan annelerden biri, terliğini HDP'li vekillere fırlattı.
Diyarbakır'da HDP'li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillere terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı. Yaşanan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.
AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 58 aile, 105 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP'li vekillerin geldiğini gören aileler sinir krizi geçirdi.
ANNELERDEN BİRİ TERLİĞİNİ FIRLATTI
HDP'li milletvekillerinden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ'ın evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçmesi tansiyonu yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ
Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. Kısa süre parti binasında kalan vekiller, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.