HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı - Haberler
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HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Mehmet Özkan - Güncel
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HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı.

HAKKARİ (DHA) - HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı. Sait Dede, kazadan yara almadan kurtulurken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hakkari-Van kara yolunda Tekser mevkisinde meydana geldi. İl kongresi için Hakkari'ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait otomobil, önünde ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. İhbarla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içindeki Sait Dede yara almadan kurtulurken, iki partili hafif yaralandı. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Sait Dede, Otomobil, Hakkari, Güncel, Haberler

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