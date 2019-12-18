HDP'li 2 Belediye Başkanı daha tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest
Muş'ta yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahısların Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu oldukları öğrenildi.
Muş'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto ve Bulanık Belediye Başkanları, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
HDP'li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile 2 meclis üyesi dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu tutuklanırken, Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik ile Varto Belediyesi ve Bulanık Belediyesi meclis üyeleri Eylem Saruca ve Mahmut Yalçın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MUŞ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Tutuklanan Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Muş kapalı cezaevine gönderildi.