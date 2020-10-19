HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine hakarette bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine hakarette bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 413'üncü gününde devam etti.

Bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığına gelen Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. Bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin büyümesini polisler önledi.

Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı