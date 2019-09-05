HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alındı

05.09.2019 19:19

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayyum atamalarını protesto için yol kapatan gruba polis müdahale ederken, aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

DAĞILIN UYARISINI DİKKATE ALMADILAR

Bağlar ilçesinde bir grup, kayyum atamalarını protesto etmek için yol kapatmak istedi. Dağılın uyarısını dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu. Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İZMİR'DE 3 GÖZALTI

İzmir'in Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan grup HDP'li, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etmek için oturma eylemi yapmak istedi. Gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

Kaynak: İHA