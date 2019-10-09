HDP'li isim, Türk askerlerine dua eden Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ataların mezarda ters dönüyordur

09.10.2019 18:11

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

TÜRK ASKERLERİNE İYİ DİLEKLERİNİ İLETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." diye tweet atarak, Türk askerine iyi dileklerini iletti.

"ATALARIN MEZARDA TERS DÖNÜYORDUR"

Geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise Kılıçdaroğlu'na, "Ataların mezarda ters dönüyordur" diyerek tepki gösterdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ve altına yapılan yorum;