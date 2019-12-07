: HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı

07.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:00

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla, Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçelerinin belediye başkanlarıyla Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinin belediye başkanı da görevden alındı. Belediye başkanlarının yerine kaymakamlar görevlendirildi.

İçişleri Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, terör örgütü propagandası yapan belediye başkanlarına sürdürülen operasyon devam ediyor. Bu kapsamda dört HDP'li belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı.

KAYYUM ATANDI

Batman'da HDP'li İkiköprü Belde Belediyesi ile Van'ın Muradiye, Başkale ve Özalp belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.

Batman'da İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut "silahli terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı. Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı başkan vekili olarak görevlendirildi.

Van'da da dün HDP'li üç belediye başkanı gözaltına alınmıştı. Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar'ın yerine Kaymakam Asım Kolak, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın yerine Kaymakam Abdulkadir Çelik, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan'ın yerine Kaymakam Erkan Savar görevlendirildi.

31 Mart seçimlerinden bu yana kayyum atanan HDP'li belediyeler şöyle:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Kayapınar Belediyesi

Diyarbakır – Kocaköy Belediyesi

Diyarbakır – Bismil Belediyesi

Diyarbakır – Kulp Belediyesi

Diyarbakır – Yenişehir Belediyesi

Diyarbakır – Hazro Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Nusaybin Belediyesi

Mardin – Kızıltepe Belediyesi

Mardin – Mazıdağı Belediyesi

Mardin – Savur Belediyesi

Mardin – Derik Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi

Van – Erciş Belediyesi

Van – İpekyolu Belediyesi

Van – Saray Belediyesi

Van - Başkale Belediyesi

Van - Muradiye Belediyesi

Van - Özalp Belediyesi

Hakkari Belediyesi

Hakkari – Yüksekova Belediyesi

Şırnak – Cizre Belediyesi

Şırnak – İdil Belediyesi

Erzurum – Karayazı Belediyesi

Dersim – Mazgirt – Akpazar Belediyesi

Batman - Beşiri İlçesi İkiköprü Belediyesi

Haber Videosu