HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran bir kadın, MARSU Genel Müdür Yardımcısı Abdullah D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, 7 ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesinde İŞKUR üzerinden işe alınan ve 20 gün önce görev süresi dolan, bir çocuk annesi G.K.(30) tekrar işe girebilmek için belediyeye bağlı personel alımından sorumlu Kent AŞ'ye başvurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdür Yardımcısı Abdullah D, G.K'yi arayarak sahibi olduğu otelde görüşmek istediğini belirtti.

G.K. ise Abdullah D'ye belediyede görüşmek istediğini söyledi.

Abdullah D, görüşmeye 14 yaşındaki kızı ile giden G.K'ye kendisini otelde işe almak istediğini, işinin ise kendisine "sabah kahvaltı tabağı hazırlamak" olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine belediyeden ayrılan G.K, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına taciz edildiği gerekçesiyle verdiği dilekçede, Abdullah D. ve bu kişiye telefon numarasını verdiğinden şüphelendiği Kent A.Ş Müdür yardımcısı Mehmet Ç'den şikayetçi oldu.

G.K, şikayet dilekçesinde, şu ifadelere yer verdi:

"Maddi durumum iyi olmadığı için tekrar iş başvurusu yaptım. Kent AŞ Müdürü olarak bildiğim Mehmet Ç. ile görüştüm. Aynı gün beni arayan telefondaki kişi, 'Bugün görüşebilir miyiz?' diye sordu telefonu kapatarak, WhatsApp üzerinden mesajlar atmaya başladı. Bana, 'MARSU Müdürü Abdullah D'yim. Otelim var, gel orada görüşelim.' diye yazmıştı. Ben de ona, 'Belediyeye başvurdum, orada görüşelim.' dedim. O da 'Tamam direkt odama gel, görüşelim.' dedi. Bir gün sonra kızım ile Abdullah D'nin odasına gittim. Burada bir kişinin yanında 'İş nedir?' dedim. O da 'Sana dışarıda iş buldum, çok yorulmayacaksın. Benim iş yerimde kahvaltı tabağı hazırlayacaksın sadece.' dedi. Sonrasında misafirler geldi. Bana farklı bir ses tonuyla, 'Dışarıda bekle, gitme, tekrar konuşalım.' dedi. Misafirler gittikten sonra koşarak beklediğim alana geldi ve beni odasına çağırdı. Kızımla odasına gittim. 'Ben dışarıda iş istemiyorum, olursa belediye olsun.' dedim. O da 'Neden benimle çalışmak istemiyorsun. Sen belediyede ne kadar maaş alıyorsun ki? Yanımda rahat edersin. Seni arayacağım, sen kabul edene kadar.' dedi. Ona kesinlikle bu iş teklifini kabul etmeyeceğimi söyledim ve odasından çıktım. Sözle taciz etti. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Benim annelik gururumu kızımın yanında zedelemiştir. Ayrıca benim telefon numaramı Abdullah D'ye verenin M.Ç. olduğundan şüpheleniyorum. Ondan da şikayetçiyim."

"Kızımın önünde kadınlık gururumu zedeledi"

G.K, yaşadıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, iş bulmak için gittiği belediyede yaşadığı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Kızımın önünde kadınlık gururumu zedeledi. 14 yaşındaki kızımın yanında bana bunları söyledi ve kızım bütün bunlara şahit oldu." diyen G.K, bu nedenle şikayeti olduğunu aktardı.

G.K, "Bana, ilk gördüğünde bunları dediyse, ikinci görüşmede neler söyleyecekti tahmin edemiyorum. Kendisini telefonumda engelledim. Ceza alması için mücadele edeceğim. Bunların cezasını çekmesini istiyorum. Sadece o değil, numaramı verende de şikayetçiyim. Benim ve kızımın psikolojisini bozdu. Başka kadınlar da var ama susuyorlar. Burası küçük bir yer. Ailelerinden korkuyorlardır, çoğu bunu yaşıyor." diye konuştu.

Abdullah D. de, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Öte yandan Abdullah D'nin öğretmenlik yaptığı, muvafakatname ile seçimden sonra öğretmenlikten ayrılıp, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk tarafından MARSU Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiği, öğretmenlik yaptığı dönemde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından disiplinsizlik nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA