Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Casim Budak, tutuklandı
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:02
Muş'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak tutuklandı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör soruşturması yürütülen Casim Budak, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Casim Budak, daha sonra silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkemeye çıkarıldı.
Budak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP'Lİ YAŞAR AKKUŞ DA TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan, Iğdır Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş da, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA