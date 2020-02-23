HDP kongresine katılamayan Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu
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HDP kongresine katılamayan Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu

HDP'nin 4. Olağan Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye davetli olan Ali Babacan, bir mesaj yolladı. Babacan mesajında "Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

23.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:20
HDP kongresine katılamayan Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu

Salonu'nda gerçekleştirilen HDP 4. Olağan Kongresi'ne davetli olan ancak katılmayan , yolladığı mesajda "Alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum" dedi.

'nin 4. Olağan Kongresi Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Eş genel başkanlıkta yerini korurken Sezai Temelli yerine Mithat Sancar aday oldu. Tek aday olan Sancar bundan sonra Pervin Buldan'la birlikte göreve devam edecek.

ALİ BABACAN MESAJ YOLLADI

HDP kongresine yeni parti hazırlıklarına devam eden Ali Babacan da davetliydi. Ancak Babacan kongreye katılmadı yerime bir mesaj yolladı. Ali Babacan mesajında şu ifadeleri kullandı "Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4'üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum."

CHP VE GELECEKPARTİSİ DE ORADAYDI

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi de kongreye katılım gösterdi. CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Gelecek Partisi adına da Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin Ankara Spor Salonu'na gitti.


Haber Videosu

: HDP kongresine katılamayan Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu
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