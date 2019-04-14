HDP, KHK'li Başkan Kararının İptali İçin YSK'ya Başvurdu

HDP, seçimi kazanan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarından bazılarına KHK'li oldukları gerekçesiyle mazbata verilmemesi yönündeki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının iptali için resmen başvurdu. Başvuruda YSK'nIn Anayasal sorumluğunun seçimlerin güvenli ve eşit koşullarda gerçekleşmesi olduğu hatırlatılarak kurumun bu görevi yerine getirmediği vurgulandı.

YSK'nın KHK' ile ihraç edilen, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olarak seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararlarının hukuki bir tarafı olmadığının belirtildiği dilekçede KHK'nin sadece kişinin yapmış olduğu kamu görevinden ihraç edilme neticesini doğurduğuna, ilgili kişinin seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmadığına dikkat çekildi.

"ANAYASA'YA AYKIRI"

KHK ile insanların savunma hakkından yoksun bir şekilde kalıcı olarak ihraç edilmiş olmasının Anayasaya aykırı olduğunun belirtildiği başvuruda, YSK'nin bahse konu kararlarının OHAL döneminde verilen kararların kalıcı etkisini genişlettiği ve dolayısıyla Anayasa'ya aykırı ve hükümsüz olduğu ifade edildi. YSK'nin söz konusu kararıyla hem Anayasa ve ilgili yasa ve genelgelere, hem de kendisinin yarattığı hukuka aykırı davrandığının belirtildiği başvuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"YSK YETKİSİNİ AŞTI"

"YSK, seçilmiş başkanlar yerine seçilmemiş adayları başkan olarak belirlemekle, kendini seçmen iradesinin yerine koyup Anayasa'ya aykırılık durumunu ağırlaştırmıştır. KHK'li seçilmişlere mazbata verilmemesi, yürütmenin, yargı erki üzerindeki vesayetiyle ilgilidir. Kuvvetler ayrılığı yok sayılmakta, yürütmenin KHK'leri yargı kararı gibi işlem görmektedir. Ancak YSK'ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. Anayasa, seçimlerin temel kanunları, YSK içtihatları bu kadar açık iken; seçimden sonra bu kurallar değiştirilmiştir. Bu kararlar ve bundan sonra alınacak olan kararlar seçime olan güveni iyice zedelemektedir. Seçim güvenliği bizzat bununla yetkili kurum eliyle ortadan kaldırılmaktadır. YSK burada kendisini Meclis'in yerine koymuş, kendini Anayasa koyucunun yerine yerleştirmiştir. YSK'nın varoluş sebebi seçimlere güveni ve seçim güvenliğini sağlamaktır. Ancak YSK yetkisini aşmış, varoluş sebeplerinin tartışılmasına sebep olacak bir durum yaratmıştır."

"YSK TARİHİ BİR SORUMLUKLA KARŞI KARŞIYADIR"

"Görülmektedir ki; açık bir keyfilik, çifte standart, eşitlik ilkesinin ihlali gibi hukuka ve kanunlara aykırı kararlar ve uygulamalar söz konusudur. Bu çerçevede Yüksek Seçim Kurulu kamuoyu önünde, hukukun üstünlüğü, eşitlik ilkesi ve seçimlerin şeffaflığı ilkeleri temelinde tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır."

"KARARLARIN ANAYASAYA UYGUN VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

"31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler seçimi sonucunda seçimi kazanan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarımızdan bazılarına KHK'li oldukları gerekçesiyle mazbata verilmemesi üzerine; Başkanlığınızın 11/04/2019 tarih ve 252676 E., 252700 E., 252710 E., 252654 E., 252637 E., 252639 E., 252639 E., 244063 E., 252737 E., 252707 E., 252701 E. sayılı kararlarına Anayasa'nın 79.298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince "seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle" itirazlarımızı sunuyor ve söz konusu kararların kaldırılarak, Anayasa ve mevzuata uygun olarak yeniden karar tesis edilmesini talep ediyoruz."