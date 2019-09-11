HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı

HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı

HDP il binasında eylem yapan ve HDP'lilerle girdiği tartışmada "Başlarım sizin Kürdistan davanıza" ifadelerini kullanan Aysel Bozkurt, eylem sırasında babasının ölüm haberini alınca fenalık geçirdi.

11.09.2019 13:28

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP il binasına gelerek oturma eylemi başlatan ilk aile olan Şahap Çetinkaya'nın kardeşi hastanede hayatını kaybetti. 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' diyerek eylemin sembol ismi haline gelen Aysel Bozkurt, eylem sırasında babasının ölüm haberini alınca fenalaştı.

EYLEMİN SEMBOL İSMİ OLMUŞTU

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Şahap Çetinkaya'ya yeğeni Aysel Bozkurt da destek vermiş, Bozkurt HDP'lilerle girdiği tartışmada "Başlarım sizin Kürdistan davanıza, sizin çocuğunuz hangi özel okulda okuyor, eşiniz hangi plajda" diyerek eylemin sembol ismi haline gelmişti.

BABASININ ÖLÜM HABERİYLE ADETA YIKILDI

Amcasına destek vermek için bugün de HDP il binası önüne gelen Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini aldı. Babası Celal Çetinkaya'nın ölüm haberini alan Aysel Bozkurt, sinir krizleri geçirip fenalaştı.

FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

HDP il binası önünde feryadı yürekleri dağlayan Aysel Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Bozkurt, sakinleştikten sonra cenaze işlemleri için taksi ile hastaneye gitti.

Aysel Bozkurt aldığı haberle sarsıldı;

HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (10)

  • MAMİ:
    Bilader tutuklayınca nolcak partinin kapatılması gerekcek sonra başka bir maskeyle başka bir parti açcaklar sempatiyle oy alcaklar bence mevcut partiyi itibarsızlaştırmak daha mantıklı
    Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
  • VAN LI:
    KAHROL PPK SEN KÜRT OLAMSIN KÜRTÜN ADINI KULANARAK KİMLERE UŞAKLIK ETİĞİNİZİ HERKEZ BİLİYOR. BU DEVLETE HAKİM. SAVCI, VALİ, MİLET VEKİLİ DOKTOR OLA BİLİYOSAK. HER TARAFA HÜRÇE GİDİP GELİYOSAK. TARLAMIZ, HAYVAN SÜRÜMÜZ VAR BİZİM TÜRKİYE İLE BİR SORUNUMUZ YOK VE OLMAZDA. BU BİR OYUNDUR OYNANIYOR PİYON VE MAŞALARDA DIŞ DEVLETLERE UŞAKLIK EDİYORSUNUZ. HDP LİLERİN ÇOÇUKLARI TATİLDE SÜPER OKULARDA OKURKEN GARİBAN KÜRT KARDEŞLERİMİZN ÇOÇUKLARINIDA ALMIŞ DAĞA GÖTÜRÜYORLAR. VATANI OLMAYANIN NAMUSUDA OLMAZ
    Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • MİT GÖREVE:
    ALLAH RAHMET EYLESİN KADINA. EVLADI DA TERÖRİST HDP TARAFINDAN DAĞA KAÇIRILDI, SAVCILAR HALEN NEDEN DURUYOR HDP İL BAŞKANI VE YÖNETİMİ HEMEN TUTUKLANSIN. HDP D. BAKIR TEŞKİLATI PKK YA MİLİTAN KAZANDIRMA YERİ OLMUŞ
    Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • MAMİ:
    Bilader tutuklayınca nolcak partinin kapatılması gerekcek sonra başka bir maskeyle başka bir parti açcaklar sempatiyle oy alcaklar bence mevcut partiyi itibarsızlaştırmak daha mantıklı
    Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
  • LEGOLAS:
    ES SELAM HEPİNİZE KARDEŞLERİM DAHA ÖNCEDE SÖYLEDİM SİYASET YAPANLAR VE ''''HABER KANALLARI'''' YAŞADIĞIMIZ TOPRAK UĞRUNA TÜM ŞEFFAFLILIĞIYLA ÇALIŞMALI ÜRETMELİ GELİŞMELİ NEYMİŞ KÜRT SORUNU ÇOK BASİT BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLEBİLİR TOPRAĞIMIZ DEĞERLİ GELİŞELİM HERKES MUTLU OLSUN DOĞUYA SAĞLIKLI YATIRIMLAR ULAŞSIN BAKIN O ZAMAN BİZLERİ Bİ İZNİLLAH KİMSE TUTAMAZ. . . KÖŞE BAŞLARINDA BOŞA GİDEN GENLERİN ENERJİLERİ POZİTİF ENERJİYE NASIL DÖNER GÖRÜRÜZ. ES SELAMMM
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