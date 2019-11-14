14.11.2019 20:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:32

HDP İl Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

Şafak vakti düzenlenen operasyonda HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP'ye yönelik düzenlenen şafak vakti operasyonunda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç'ın da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları yönünde kuvvetli şüphe oluşan 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şafak vakti harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, HDP, DBP il ve ilçe binalarının yanı sıra çok sayıda adrese operasyon düzenlemiş ve adreslerde arama yapmıştı.

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından aralarında HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç'ın da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Müslüm Kılıç parti binasından çıkartılarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kılıç, polis aracına binerken gazetecinin "Neden gözaltına alındınız?" sorusu üzerine, "HDP il Başkanı olduğum için gözaltına alındım" dedi. Adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyallerin de ele geçtiği bildirildi.

Kaynak: İHA