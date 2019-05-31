HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul tahminini açıkladı

Ankara'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Ekrem İmamoğlu'na tam destek verme konusunda net olduklarını ve artık sahaya da ineceklerini söyledi. 31 Mart'ta"CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen 200 bin seçmenlerini sandığa taşıyacaklarını belirten Buldan, "İmamoğlu 250 bin farkla kazanacak" dedi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ankara'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

SAHAYA İNİLECEK TARİH BELLİ OLDU

Pervin Buldan, HDP'nin, tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde açık ve net bir tavrı olduğunu vurguladı. Buldan bu tavrı da, "AKP'ye kaybettirmek ve demokrasi güçlerinin kazanması" olarak açıkladı. Buldan, önümüzdeki hafta HDP olarak İstanbul'da eş başkanlar dahil sahada çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.

İstanbul seçimine gelirsek, salı günkü grup toplantısında net mesajlar verdiniz ama yine de "Acaba HDP'liler bu süreçten döner mi?" denerek bazı şüpheler dile getiriliyor... Bunlara yanıtınız nedir?

Niye şüphe var? Bu kadar açık mesaj veren bir partiyiz, bu hafta itibariyle artık sahaya da iniyoruz İstanbul'da. Ben de, Sezai (Temelli) Başkan da, milletvekillerimiz, il örgütümüz bir bütün olarak, bir kampanya süreci başlatıyoruz biz de 23 Haziran'a kadar. Bizim burada açık ve net tavrımız var: AKP'ye kaybettirmek ve demokrasi güçlerinin kazanması. O yüzden HDP'nin tavrı nettir İstanbul açısından, kafalarda herhangi bir şüphe ve soru işareti olmaması gereken en net parti HDP'dir bu dönem açısından.

SANDIĞA GİTMEYEN HDP'Lİ SEÇMENLER

İstanbul seçimlerinde Kürtlerin tavrı kritik önemde görülüyor. Bölgeden binlerce kişinin seçimler için İstanbul'a götürüldüğü belirtiliyor...Bu konuda ne dersiniz?

Benim aldığım duyum şu; AKP'nin kendi tabanında da 31 Mart'ta AKP'ye oy vermeyen Kürtler var örneğin. Biraz onları motive etmek bence, sandığa götürmek için bir şey başlatmışlar diye duydum. Yani bizim tabanımızda 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen 200 bine yakın seçmenimiz var. Şimdi biz o seçmenimizi de sandığa götürmek üzerinden bir çalışma başlatıyoruz. Var olan ya da oy kullanan seçmen, artı oy kullanmayan 200 bin seçmen.

"CHP'yi sindiremeyenler, 'Bu sefer oy vereceğiz' diyor. Sandığa gitmeme nedenleri ne sizce? Sandığa götürmek için ne yapacaksınız?

Cuma günü bir toplantı yapacağız. Bir yol haritası, bir çalışma yöntemi çıkaracağız ortaya. Halk buluşmaları, ev ev ziyaretler... Kimlerin sandığa gitmediği, kimlerin oy kullanmadığı...İstanbul il örgütümüzün elinde var böyle bir liste.

Çeşitli sebepleri var tabii sandığa gitmeyenlerin. CHP'ye oy vermek istemeyen seçmenimiz var, bunu içine sindiremeyen seçmenimiz var, bunu saklayamayız. Gerçi şunu da duyuyoruz, "Bir mağduriyet oldu. Tamam biz vermemiştik 31 Mart'ta ama bu seçimde gidip vereceğiz" diyen kesim çok fazla. Bizim seçmenimiz açısından da söylüyorum. Çok tanık oldum çünkü. Ama birçok neden olabilir tabii. Birinci ve en önemli neden CHP'ye oy vermeme. Her şeye rağmen seçmenimize söylüyoruz, biz demokrasi güçlerinin desteklediği adaya oy veriyoruz, biz demokrasi ittifakı gerçekleştirdik çünkü bu dönem açısından. O nedenle bizim açımızdan önemli olan siyasi parti ya da aday değil, demokratik güç birliği.

CHP İLE TEMAS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da parti yönetimiyle temasınız olacak mı?

Yok. İstanbul il örgütlerimiz sadece seçimle ilgili kısmi görüşmeler yapıyor.

YSK kararı sonrası "AKP kaybedeceği bir seçimi yeniletmez" gibi bir algıda var. Siz ne düşünüyorsunuz?

Biz sandıklara parti olarak sahip çıkacağız, sıkı sarılacağız. Sandığa sahip çıkmak, seçimi kazanmak demektir. Sandıkta yapılamayacak bir hileyi, başka yerlerde yaparlar mı bilmiyorum. Birçok örneği var, YSK kararı örneğin. Herkesin kafasında soru işareti var, herkes aynı şeyi düşünüyor, biz de dahil... AKP iptal ettirdi, evet, kazanmak üzerinden iptalini gerçekleştirdi. Fakat seçmenimizin, tabanımızın, halkımızın sandıklara sahip çıkması, oyuna sahip çıkması ve her türlü hilenin-hurdanın önüne geçmesi gerekiyor gerçekten. Böyle bir şey yapabilirsek, bence zor hile. Ve büyük bir farkla kazanacağını düşünüyorum ben İmamoğlu'nun.

Kaç farkla?

"250 bin. Grupta, sonuç muhteşem olacak demiştim. Evet, sonuç muhteşem olacak"