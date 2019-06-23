HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Eşbaşkanları Esengül Demir ile Cengiz Çiçek, yenilenen İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yoldaşlarımıza teşekkürler" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Demokrasi İttifakını örelim Türkiye'yi demokratikleştirelim" denildi.

HDP İstanbul İl Eşbaşkanları imzasıyla yayımlanan metin şöyle:

"Değerli Yoldaşlar;

Kayyumlara, siyasal soykırım operasyonlarına, Sur ve Cizre'deki katliamlara, emeğin sömürüsüne, doğanın talanına, kadınlara yönelik cins kırımına, gençlerin geleceksizleştirmelerine karşı eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelesine katkılarınızdan dolayı yürek dolusu şükranlarımızı sunuyoruz.

Sandıkta ortaya çıkan demokratik ittifak ruhunun seçim süreçlerini aşan toplumsal bir demokratik mücadele sürekliliğine dönüşeceğine olan inancımızla sizleri selamlıyoruz. 24 Haziranla birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesi için görev başındayız.

Demokrasi İttifakını örelim Türkiye'yi demokratikleştirelim!

Bitmeyen sevgi ve selamlarımızla!"