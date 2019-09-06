HDP'den Diyarbakır'daki ailelere çağrı: Çocuklarınızı AKP'ye sorun

06.09.2019 15:12

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısının 11'e yükselmesiyle ilgili konuşan Oluç, çocukların akıbetinin AK Parti ve MHP'ye sorulması gerektiğini söyledi. Eylem yapan aileler hakkında "Sizin soracağınız yer biz değiliz" diyen Oluç, "AKP ve MHP'ye neden adım atmıyorsunuz diye sormanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bugün 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Oluç, "Tipik bir derin devlet operasyonu olan bu olaylarda, Rum ve Hristiyan yurttaşlara yönelik saldırılar yaşandı" dedi. Oluç, "Bu mesele unutulursa, yüzleşilmezse, Türkiye'de farklı inançlara, kültürlere, halklara, kimliklere yönelik baskılar asla durmayacaktır" şeklinde konuştu.

3 HDP'Lİ BELEDİYEYE KAYYUM ATANMASI

Belediyelere kayyum atamalarına karşı 18 gündür demokratik tepkilerinin sürdüğünü ifade eden Oluç, "Türkiye'nin her yerinden destek ve dayanışmayı gördük. Bunu çok değerli ve kıymetli buluyoruz, sürmesini istiyoruz" dedi. Gösterilere yönelik polis müdahalesine tepki gösteren Oluç, "Polis saldırıları suçtur" ifadelerini kullandı.

YENİKAPI'DAKİ ARAÇLAR HAKKINDA KONUŞTU

İstanbul Yenikapı'daki araç sergisini de değerlendiren Oluç, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl bir israf uygulandığını, yolsuzluk yapıldığını ortaya koyan bir sergi. İşte bu israfın, yolsuzlukların, hırsızlıkların, yandaşa peşkeş çekmenin bir göstergesidir. Ahbap çavuş ilişkisinin hesabının sorulması çok önemli" dedi.

"BANYO PARASI İLE 4 BİN ÖĞRENCİ OKUTULURDU"

Daha önce 95 belediyeye kayyum atanmasını eleştiren Oluç, "Yenikapı'daki israf sergilerinin benzerinin Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de açılmaması için de kayyum atadılar" diye konuştu. Diyarbakır'da kayyumun 2,5 yıl boyunca kişisel harcamasının 2 milyon 500 bin, Van'da 856 bin TL olduğunu aktaran Oluç, sadece Diyarbakır'da yaptırılan banyo ile 4 bin öğrenciye burs verilebileceğine dikkat çekti. Oluç, "1 milyon 719 bin TL'lik yemek faturası var, bu parayla 3 bin 500 öğrenci okutabilirdi" diye konuştu. Oluç, halka "Bu yolsuzluklar karşısında susmayın" diye seslendi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu. Hacire Akar'ın öncülük ettiği eyleme katılan aile sayısı bugün itibariyle 11'e yükseldi.

(Artıgerçek)