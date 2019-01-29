HDP'den Dikkat Çeken Mustafa Sarıgül Açıklaması: Yüzüne Bile Bakmayız

Mustafa Sarıgül, aday gösterilmeyeceğini öğrenmesinin ardından CHP'den istifa etti. Demokratik Sol Parti'den (DSP) aday olacağı konuşulan Sarıgül hakkında konuşan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "İster Sarıgül olsun ister çok sevdiğimiz bir isim olsun kişisel çıkarları için aday olursa yüzüne bile bakmayız." dedi.

T24'te Şirin Payzın'ın konuğu olan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Sarıgül'ün adaylığı ve HDP'nin aday çıkarmaması durumunda partilerinin tutumunun ne olacağı sorusuna da yanıt verdi.

'DEMOKRASİYE UYGUN DAVRANMALI'

Oluç, 31 Mart seçimlerini sıradan bir yerel seçim olarak görmediklerini ve demokrasi mücadelesi kapsamında değerlendirdiklerini söyledi. Şişli'de DSP'den adaylığı gündemde olan Mustafa Sarıgül için "Bu seçim şu belediyeyi ben alayım seçimi değil. Sarıgül, demokrasiye uygun hareket ediyorsa ona uygun davranmalı." dedi.

Mustafa Sarıgül

'AK PARTİ'Yİ GÜÇLENDİRİR Mİ?'

Sarıgül'ün adaylığının İstanbul'da AK Parti'nin adaylığını güçlendirip güçlendirmeyeceği şeklindeki sorusu üzerine ise Oluç, "İster Sarıgül olsun ister çok sevdiğimiz bir isim olsun kişisel çıkarları için aday olursa yüzüne bile bakmayız" dedi.