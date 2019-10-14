HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha!

14.10.2019 10:08

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, 6. gününe girdi. 6 gün boyunca örgütün üzerine balyoz gibi inen Mehmetçik, birçok noktayı terör örgütünün işgalinden kurtardı.

"İŞGALE İŞGAL DENİR"

Harekat tüm hızıyla devam ederken HDP'den skandal bir paylaşım daha geldi. Paylaşımda Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendiren HDP, hazırladığı videoyu "İşgale işgal denir" notuyla paylaştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İşte HDP kanadından yapılan o paylaşım;