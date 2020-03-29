Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
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Ali Ağaoğlu, Bodrum, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Muğla'da, ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaraladığı için gözaltına alındı.

29.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:14
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaralayan Hazal Mesudiyeli (26), polis tarafından gözaltına alındı.

BIÇAKLA BACAĞINDAN YARALADI

Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan, iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli, Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde, dün gece, erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hazal Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kumaş'ı bıçakla bacağından yaraladı.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumaş, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis., ifadesinin ardından Hazal Mesudiyeli'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mesudiyeli, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bir şey yapmadım" dedi.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Hazal Mesudiyeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Kaynak: DHA

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Muğla'da Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

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Haber Yorumları (1)
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