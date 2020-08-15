Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı Doğum yaptıktan sonra setlere geri dönen Hazal Kaya, çekimlere oğlu Fikret Ali'yi de götürdü. Kaya, makyaj yapılırken kucağında çocuğunun olduğu bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınlayınca meslektaşları yorum yağdırdı.

Ali Atay ile evlendikten sonra doğum yaptığı için setlerden uzak kalan Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile başrolleri paylaşacağı Benden Ne Olur filminin çekimleri için setlere geri döndü. Anneliği ve oyunculuğu aynı anda yürüten oyuncu, sete de oğluyla gitti.

"ÇALIŞAN ANNE"

Uzun bir aradan sonra sete çıkan Hazal Kaya, çekim için hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından minik oğlu Fikret Ali'nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Kaya paylaşımına "Çalışan anne 4. sezon" notunu düştü. 9 aylık Fikret Ali'nin de makyaj yapılan annesine olan hayran bakışları görenlerin yüzünü güldürdü.

ÜNLÜ İSİMLER FOTOĞRAFA HAYRAN KALDI

Kaya'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sayıda ünlü isim ise paylaşıma övgü dolu yorumlar yaptı. Bizim Hikaye dizisinde birlikte rol aldığı Burak Deniz'le birlikte Aslı Enver, Şükran Ovalı, Songül Öden, Selin Şekerci gibi çok sayıda oyuncu fotoğrafa yorum yaptı.

İşte Hazal Kaya'ya gelen bazı yorumlar...