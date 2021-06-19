Hazal Filiz Küçükköse'nin gizemli arkadaşı
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Hazal Filiz Küçükköse'nin gizemli arkadaşı

Hazal Filiz Küçükköse'nin gizemli arkadaşı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Bebek'te kahve keyfi yaparken görüntülendi

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Küçükköse, tatil sonrası erkek arkadaşı ile birlikte kahve içip, sohbet etti. Ünlü oyuncunun neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

"İLİŞKİYE AÇIĞIM"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşk hayatı ile ilgili konuşan oyuncu, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz kendi gücümün farkına vardım, sakinleştim ama bir ilişkim olacaksa da birbirimizi anlayabileceğimiz, aynı bakış açısı olan bir ilişkiye de açığım" ifadelerini kullandı.

Küçükköse, son olarak işletmeci Alp Güler ile aşk yaşamıştı.

Hazal Filiz Küçükköse'nin gizemli arkadaşı
Hazal Filiz Küçükköse'nin gizemli arkadaşı

Kaynak: Snob Magazin

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Hazal Filiz Küçükköse'nin gizemli arkadaşı - Haberler Magazin
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