Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanları için Kadıköy'de bir araya geldi.

Kadıköy Rıhtım Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen hayvansevelere, bazı sanatçılar da destek verdi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" mesajı verildi.

Evcil hayvanları ile eyleme katılan hayvanseverler, belediyelerin sokak hayvanlarını toplamasına tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.