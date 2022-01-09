Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı

Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı
AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanları için Kadıköy'de bir araya geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanları için Kadıköy'de bir araya geldi.

Kadıköy Rıhtım Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen hayvansevelere, bazı sanatçılar da destek verdi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" mesajı verildi.

Evcil hayvanları ile eyleme katılan hayvanseverler, belediyelerin sokak hayvanlarını toplamasına tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı

Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı

Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı

Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title