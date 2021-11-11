Hayvanseverler, besledikleri köpeklerden birini daha yaralı buldu

KONYA'da, mesire alanında bir köpeği toprağa gömülü ölü, bir köpeği de yaralı bulan hayvanseverler, 2 gün sonra aynı bölgede bir yaralı köpek daha buldu. Tüfekle vurulduğu belirlenen köpek, tedaviye alındı.

Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'nde 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Dilek Genç, kendisi gibi hayvanseverlerle gönüllü olarak besledikleri köpeklere mama vermek için ormanda mesire alanına gitti. Genç, burada köpeklerden birini toprağa gömülü ölü, 4 aylık bir yavru köpeği de yaralı buldu. Dilek Genç, tüfekle vurulan köpekleri Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.Dilek Genç, dün de köpeklerden birini daha yine tüfekle karnından vurulmuş halde yaralı buldu. Bu yaralı köpek de veteriner fakültesine götürdü. Yaralı 2 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dilek Genç, "'3,5 yıldır Meram Tavus Baba bölgesinde yaklaşık 250 köpeğin beslenmesiyle ilgileniyorum. Ama köpekleri tüfekle ateş edip vuruyorlar. Bunun önlenmesi ve köpeklere bu vahşeti yapanların yakalanması için şikayetçi oldum" dedi.

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