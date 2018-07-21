Hayvancılık Sektörü İtalya'da Buluşacak

24-28 Ekim tarihinde Cremona – İtalya'da 73. kez yapılacak olan fuara katılım gösterecek olan Türk hayvancılık sektörünün fuar işlemlerini İzmir İtalyan Ticaret Odası yürütüyor.

Geçtiğimiz yıl 61 bin katılımcının ziyaret ettiği, 6 fuarın bir arada yapıldığı Cremona Uluslararası Hayvancılık Fuarları, piyasadaki konumlarını pekiştirmek, İtalyan ve uluslararası yeni müşteriler ile bağlantı kurmak isteyen hayvancılık ve tarım şirketleri için en etkili fuar olarak kabul görüyor.

Özellikle iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için bu tarz fuar organizasyonların önemine vurgu yapan İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba, bu fuarın İtalya'da hayvancılık sektöründeki tek ihtisas fuarı olduğunu ve ülkenin en büyük ikinci fuarı olduğunu hatırlattı. Buraya katılım gösteren Türk yatırımcıların önemli ikili anlaşmalar yapabileceğini söyleyen Alba, "Bu sayede hem iki ülke arasındaki ticaretimiz gelişirken, kültürel ilişkilerimiz ve turizmimiz de bu ilişkilerden kazançlı çıkacaktır. Bu anlamda fuara katılım göstermek isteyen tüm türk yatırımcılara ve sektör temsilcilerine hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Fuar sığır, domuz, kümes hayvanları ve tarımsal kaynaklardan yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren operatörleri tek bir etkinlik çerçevesinde bir araya getiren, hayvancılıkla ilgili İtalya'da yapılan tek ihtisas fuarı özelliğini koruyor. 55 bin metrekarelik alanda kurulan CremonaFiere, bu açıdan İtalya'nın en büyük ikinci fuarı konumunda. Geçtiğimiz yıl 800 marka fuara katılırken, 111 ayrı etkinlik düzenlendi ve katılımcıların yüzde 65'i ikili ticari ilişkilere girdiği ifade edildi.