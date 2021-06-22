Hayvan bakımevindeki kedi ve köpekleri besleyip günlük bakımlarını yaptılar
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Hayvan bakımevindeki kedi ve köpekleri besleyip günlük bakımlarını yaptılar

Hayvan bakımevindeki kedi ve köpekleri besleyip günlük bakımlarını yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu AIESEC'in üyeleri, 'Dünya Bize Katılıyor' ve 'Dünyayı Tanıyalım' projesi kapsamında Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ederek kedi ve köpekleri besledi, günlük bakımlarını yaptı.

Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu AIESEC'in üyeleri, 'Dünya Bize Katılıyor' ve 'Dünyayı Tanıyalım' projesi kapsamında Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ederek kedi ve köpekleri besledi, günlük bakımlarını yaptı.

Gençlere dünya çapında tecrübeler kazandırmak amacıyla 128 ülkede faaliyet gösteren gençlik organizasyonu AIESEC'in üyeleri, Adalar Ceren Özdemir Gençlik Merkezi işbirliğiyle sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. AIESEC'in üyeleri son olarak Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Bakımevi'ni gezdi.

Geçici Hayvan Bakımevi'nde bulunan kedi ve köpekler ile ilgilenen AIESEC üyeleri, kedi ve köpekleri besledi, günlük bakımlarını yaptı. AIESEC üyeleri, gerçekleştirdikleri görevlerin ardından kedi ve köpeklerle çeşitli oyunlar oynadı. - ESKİŞEHİR

Hayvan bakımevindeki kedi ve köpekleri besleyip günlük bakımlarını yaptılar
Hayvan bakımevindeki kedi ve köpekleri besleyip günlük bakımlarını yaptılar
Hayvan bakımevindeki kedi ve köpekleri besleyip günlük bakımlarını yaptılar
Hayvan bakımevindeki kedi ve köpekleri besleyip günlük bakımlarını yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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