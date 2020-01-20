: Son dakika: 'Toprak Dede' olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

20.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:25

TEMA Vakfı Kurucu Onur Başkanı Hayrettin Karaca, hayatını kaybetti.

Tarım üzerine çalışmalarıyla "Toprak Dede" diye bilinen Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Hayrettin Karaca Alternatif Nobel ödülüne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da "Orman Kahramanı" seçilmişti.

TEMA VAKFI TWITTER'DAN DUYURDU

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabında yer alan duyuruda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." denildi.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922 yılında Bandırma'da doğdu. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım'dır. Her ikisi de Kırım muhaciridir.

Karaca ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu ve yurtiçi-yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. Karaca'nın Yalova'da kurduğu Karaca Arboretumu, dünyanın hertarafındaki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forum olmuştur. Türkiye için adeta bir gen koruma merkezi olan Karaca Arboretumu içerisinde 14.000 türü barındırıyor. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" diye bahsetmektedir.

Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucularından biridir.

Hayrettin Karaca'nın uzun yıllardır giydiği bir kırmızı kazağı vardır. Tüm fotoğraflarında da bu görülür.

Kaynak: DHA

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