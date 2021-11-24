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Hayranlarına seslendi: Çıplak vücuduma bakabilirler

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Hayranlarına seslendi: Çıplak vücuduma bakabilirler

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 'Herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir' dedi. İşte Jennifer Lawrence'in şok eden açıklamasının perde arkası...

Cooke Maroney ile evli olan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü aktris Jennifer Lawrence, 2014'te yaşadığı 'hack' skandalı skandal sonrası yaşadıklarını anlattı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İFŞA OLMUŞTU...

O dönem Lawrence'ın yanı sıra; Rihanna, Kate Upton, Kim Kardashian, Selena Gomez, Cara Delevingne gibi birçok ismin telefonlarına yapılan saldırıda ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları yayınlanmıştı.

"TRAVMAM SONSUZA KADAR SÜRECEK"

Vanity Fair'e konuşan Lawrence, "Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir. Benim travmam sonsuza kadar var olacak!" ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZE UĞRAMIŞ GİBİ..."

Yaşananlardan dolayı çok öfkeli olduğunu söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, duygularını şu sözlerle anlattı:

Lanet olası gezegen tarafından toplu tecavüze uğruyorum. Sanki dünyadaki her insan benim mahremimi görmüş gibi hissediyorum!

Hayranlarına seslendi: Çıplak vücuduma bakabilirler

Hayranlarına seslendi: Çıplak vücuduma bakabilirler

Hayranlarına seslendi: Çıplak vücuduma bakabilirler

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