Hayrabolu'da 280 kiloluk yaban domuzu avlandı Hayrabolu ilçesinde tarım alanlarına zarar veren 280 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu vuruldu.

Hayrabolu ilçesinde tarım alanlarına zarar veren 280 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu vuruldu.

Hacıllı Mahallesi'nde bahçe ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.

Av köpeklerinin de yardımıyla kovalamaca sonunda yaklaşık 280 kilogramlık yaban domuzu avlandı.

Avcı Cemil Gözüaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bu kadar büyük bir domuz vurduğunu belirtti.

Avladıkları domuzun kendilerini hayrete düşürdüğünü ifade eden Gözüaydın, "Domuzun 280 kiloluk dev cüssesi bizleri şaşırttı" diye konuştu.

Kaynak: AA