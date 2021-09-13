Hayır çeşmelerinin ilki Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde faaliyete geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayır çeşmelerinin ilki Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde faaliyete geçti

Bültenler - Haberler | Güncel
Hayır çeşmelerinin ilki Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde faaliyete geçti

Keşan Belediyesi tarafından "11 Mahalleye 11 Hayır Çeşmesi" projesi kapsamında hazırlanan Tatlı Çeşme'nin lansmanı 13 Eylül günü gerçekleştirildi.

Saat 12.00 sıralarında konuyla ilgili düzenlenen programa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Belediye Meclis Üyesi Tarık Uysal, Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarı Nedim İşlek, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Helvacıoğlu, Keşan'da güzel bir bilinç oluştuğunu ifade ederek, "Hep birlikte el ele vererek, bu güzel şehrin tarihine ve kültürüne birçok güzel yazgı ilave ediyoruz. 11 mahallemize en az 11 hayır çeşmesi yapacağız. Numune olarak Yukarı Zaferiye Mahallemizde Tatlı Çeşmeyi oluşturduk. Bu anlamda; Keşan'ımızın tarihini ve kültürel miraslarını, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmişe dair aklımızda, zihnimizde duygu dünyamızda kalanları, tekrar ayağa kaldırmak ve yaşatmak istiyoruz. Bugün; geçmişi onlarca yıl önceye dayanan ve Yukarı Zaferiye Mahallemizde 'Tatlı çeşme' olarak bilinen, tarihi çeşmemizi yenileyerek hizmete sunuyoruz. Bu çeşmemize bir anlam kattık. Burada yaptığımız çalışmanın sadece bir yenileme çalışması olmadığını belirtmek isterim. Yenileme çalışması yaparken aynı zamanda da tarihi yapıyı modern bir bilinçle buluşturduk. Tarihi çeşmemize monte ettiğimiz otomatik sistem ile günümüze uygun bir vizyon ortaya koyduk. Bu kapsamda; Tatlı Çeşme'den vatandaşlarımız 1 TL'ye 10 litre içilebilir nitelikte su alabilecekler. Bu hayır çeşmelerinde biriken 1 TL'ler ile mahallemizin bursa ihtiyacı olan çocukların yanında olacağız. Yani 1 TL'ler bursa dönüşecek. Bu çeşmeden toplanan gelirlerle de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunacağız. Hayır çeşmeleri yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'ya başvurabilir. Sizlerden aldığımız enerji ile Keşan'da tüm değerlere sahip çıkıyoruz. Çünkü bu değerler bizim bu topraklardaki varlığımızın nişaneleridir. Bu kucaklayıcı hizmet anlayışı ile ortak payda ve değerlerimizi günümüze taşıma gayretinden vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamda bize kalan, geçmişin emanetlerini ileriye taşıma arzusunu sürdürmektir. Bugün bu bilinçle hem kana kana su içip hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim hayatına katkıda bulanacak hayırlı bir iş yapmış olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedik. Keşan'ımıza ve Yukarı Zaferiye Mahallemize, hayırlı olmasını temenni ediyor, güle güle kullanılmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra söz alan İşlek ise Tatlı Çeşme'de yapılan çalışma nedeniyle Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ise çeşmeden 1 TL karşılığında 10 litre su alındı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

 Son dakika haberi! KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYINA İTTİFAKLA OTURUP KARAR VERECEĞİZ

Son dakika haberi! KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYINA İTTİFAKLA OTURUP KARAR VERECEĞİZ
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Kenan Doğulu Kylie Jenner
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayır çeşmelerinin ilki Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde faaliyete geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:15:30. #1.11#