Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bir gemideki mürettebatta koronavirüs şüphesi nedeniyle önlem alındı.
27.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:03
Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatında koronavirüs şüphesi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Polis, geminin etrafından önlem aldı.
ŞÜPHELİ MÜRETTABAT KARANTİNAYA ALINDI
Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şüpheli görülen mürettebat otobüs ile buradan götürüldü.