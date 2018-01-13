Haydarpaşa Garı'nda Nazım Hikmet Anması

Nazım Hikmet Kültür Merkezi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in 116'ncı doğum gününü Haydarpaşa Tren Garı'nda bir dizi etkinlikle kutladı. Çok sayıda sanatçının da katıldığı etkinlikler kapsamında peronlar ve kullanılmayan trenlerde şairin hayatı ile ilgili bazı bölümlerin yazılı bulunduğu afişler yer aldı. Lise öğrencilerinin hazırladığı üzerinde "Nazım Hikmet Memleket, Memleket Nazım Hikmet" yazılı pankart garın demir korkuluklarına asıldı.

"MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI"NI OYNADILAR

Panellerin de düzenlendiği etkinliklerde yapılan tiyatro gösterisi ilgi gördü. Şairin ünlü şiirlerinden ilk bölümü Haydarpaşa Garı'nda geçen "Memleketimden İnsan Manzaraları" içlerinde Levent Üzümcü, Metin Coşkun, Ender Yiğit'in de bulunduğu bir çok tiyatro oyuncusu tarafından canlandırıldı.

- İstanbul