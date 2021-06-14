Hayatını kaybeden Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı anlar yıllar sonra yeniden gündem oldu

68 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Tekay'ın yıllar önce yayınlanan Popstar Alaturka yarışmasında Armağan Çağlayan ile tartıştığı anlar yeniden gündem oldu. Yarışmada gerilen Tekay, işine karıştığını düşündüğü Çağlayan'a "Sen müziği benimle tartışamazsın" diyerek tepki gösteriyor.

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, Vurgun ve Yorgunum Dostlarım gibi yıllara damga vuran şarkıların bestelerine imza atan keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan sanatçının yıllar önceki görüntüleri yeniden gündem oldu.

POPSTAR'DA TARTIŞMIŞLARDI

Tekay, jüri kadrosunda Bülent Ersoy, Metin Akpınar, Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan'ın yer aldığı Popstar Alaturka'da orkestra şefliği yapmıştı. Bir yarışmacının şarkıyı okuma şeklinden rahatsız olan Çağlayan, Selçuk Tekay'ı eleştiriyor. İşine karışılmasından rahatsız olan Tekay ise "Ben size nasıl işiniz konusunda bir şey demiyorsam siz de bana müzik hakkında bir şey söyleyemezsiniz" diyerek Çağlayan'a tepki gösteriyor. İkilinin arasındaki bu tartışma görüntüleri Tekay'ın ölümüyle yeniden gündem oldu.

"YILLARCA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTIĞIM SELÇUK ABİM"

Selçuk Tekay ile arasındaki tartışmayı uzatmayan ve kısa sürede barışan Armağan Çağlayan, aldığı ölüm haberi sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Çağlayan paylaşımında "Yıllarca aynı popstar Alaturka'da aynı sahneyi paylaştığımız Selçuk Tekay veda etmiş. Güle güle Selçuk Abi… Yattığınız yer Nur olsun" ifadelerini kullandı.