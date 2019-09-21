Hayatını kaybeden Neslican Tay, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

21.09.2019 08:17

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay'ın ailesi ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak cenazenin detaylarını paylaştı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın ailesi yaptığı açıklamada, "Nelicanımızı kaybettik... Cenazemiz 22.09.2019 Pazar günü kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Rize'de toprağa verilecektir" denildi.

DÜN AKŞAM KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Tay'ın ölüm haberi şu sözlerle duyuruldu: "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21: 20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu, Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine Demir Kadın diyen Neslican Tay, Ayşe Arman'a verdiği röportajda söylediği; "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.