"Hayatımız İstatistik" başlıklı konferans gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda, Doç. Dr. Halil İbrahim Sarı'nın konuşmacı olduğu "Hayatımız İstatistik" isimli konferans gerçekleştirildi.

İstatistik kavramını açıklayan Sarı, istatistiğin anlatım şekillerini farklı örnekler üzerinden açıkladı. İstatistiğin hava tahminleri, doğum oranları, seçimler, akademi, ulaşım, turizm, spor, aşıların etkililiği, müşteri memnuniyeti, ürün satışları gibi birçok alanda önemli veriler sunduğunu devletlerin bu verilerden hareketle kararlar alıp düzenlemeler yaptığını ifade etti. Makine öğrenme kavramını ve sosyal ağ analizini facebook, twitter, instagram gibi uygulamalar üzerinden aktaran Sarı, söz konusu platformların geçmiş verileri toplayıp işleyerek geleceğe yönelik tahminler ve yönlendirmeler yaptığına dikkat çekti. Sarı, borsa, sağlık, çeviri, güvenlik, park yerleri, video ve televizyon kanalları/platformları, sosyal medyada arkadaşları etiketleme ve sürücüsüz araçlar gibi değişkenlerin çeşitli şekillerde hesaplanıp istatistiklerinin oluşturulduğunu böylece istatistiğin insanların yaşamını etkilediğini ifade etti.

Yapay zeka konusundaki son gelişmelerden de bahseden Sarı, istatistiğin insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz özelliklerine değindi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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