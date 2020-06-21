Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
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Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, son günlerde selülitleriyle gündeme gelmişti. Güzel oyuncu bu eleştirilere bikinili paylaşım yaparak cevap verdi. Köseoğlu, "Bacaklarınız selülitle kaplı olsa bile, keyfinizi kaçırmayın" ifadelerini kullandı.

21.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:12

Mucize Doktor dizisinin güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu Bodrum'da görüntülendi. Sevgilisi Caner Şahin ve arkadaşlarıyla tatil yapan Hayal Köseoğlu mayolu yakalanınca selülitleriyle gündeme geldi. Aynı zamanda ünlü oyuncunun sevgilisiyle kavga ettikten sonra arkadaşına tokat attığı iddia edildi. O iddialardan sonra Hayal Köseoğlu bu haberleri ti'ye alan bir video paylaştı.

Bikini paylaşım yapan güzel oyuncu haberler hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Hakkımda bu sabah müthiş bir hayal gücü barındıran bazı haberler çıkmış; kavgalar, gürültüler, tokatlar, selülitler, alınan kilolar, ayrılıklar, sinirden zıplamalar ajdjkfkf ben de sevenlerim merakta kalmasın diye onlara ufak bir canlandırma yapmak istedim.

SELÜLİT ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, LÜTFEN bacağınızda birkaç selülit var diye -HATTA BACAKLARINIZ SELÜLİTLE KAPLI OLSA BİLE- pareoların, havluların arkasına saklanıp köşe bucak kaçmayın, keyfinizi bir gram bile kaçırmayın. Biz kadınları yüzyıllardır tüm dünya zaten sürekli bir şeylerin arkasına saklamaya çalışıyor, bir de bununla uğraşmayalım güzellerim! Mutlu, keyifli, güzel enerjilerle dolu günler diliyorum!"

Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Haber Yorumları (2)
ÇAPKIN KIZ ASLI: KIZ BİRAZ KENDİNE BAK PARAN VAR ZAMANIN VAR SPOR YAP SQUAT FİLAN ÇALIŞ DÜNKÜ HALİN REZALETDİ.
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DÜBÜRLÜ: eBEM YNİ BABAMIN ANBNESİ BUGÜNLERİ GÖRSEYDİ YEMİNLE KALTEN GİDERDİ KADIN TRT DE KADIN GÖRÜNCE YÜZÜNE TÜKÜRÜYORDU NE İŞİ VAR ORADA DİYE DİZ ALTI ETEK GÖYENE HÖYKÜRÜNÜYORDU PLAJA GÖTÜRSEK CİNNET GECİRİRDİ HERALDE
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