Hawaii'de baraj taştı: 6 evde ağır hasar
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Hawaii'de baraj taştı: 6 evde ağır hasar

09.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:13

Hawaii'nin Maui adasında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir barajın taşması sonucu bölge sular altında kalırken, 6 ev ağır hasar gördü.

Hawaii'nin Maui adasında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir barajın taşması sonucu bölge sular altında kalırken, 6 ev ağır hasar gördü.

Hawaii'nin Maui adasında etkili olan şiddetli yağışlar, adanın kuzeyindeki Haiku bölgesinde bulunan Kaupakalua barajında taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle bölge sular altına kalırken, sokaklar göle döndü. Maui Belediye Başkanı Michael Victorino, "Haiku yakınlarındaki barajın taşması sonucu sular altında kalan bölgede 6 ev ağır hasar gördü" dedi. Olayda can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgede risk altında olan evlerin tahliye çalışmalarının dün akşamdan bu yana devam ettiği bildirildi.

Hawaii Valisi David Ige, Paia Toplum Merkezi ve Hana Lisesi'nde tahliye sığınma evleri açıldığını duyurdu.

(İHA)

Hawaii'de baraj taştı: 6 evde ağır hasar
Hawaii'de baraj taştı: 6 evde ağır hasar
Hawaii'de baraj taştı: 6 evde ağır hasar
Hawaii'de baraj taştı: 6 evde ağır hasar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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