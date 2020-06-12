Havza'da yatırımlar görüşüldü
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Havza'da yatırımlar görüşüldü

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 çalışma planında yer alan ve Havza'da yapımı devam eden projeler ile planlanan yatırımlar düzenlenen istişare toplantısında görüşüldü.

Havza'da yatırımlar görüşüldü
12.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:51

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 çalışma planında yer alan ve Havza'da yapımı devam eden projeler ile planlanan yatırımlar düzenlenen istişare toplantısında görüşüldü.

Bir dizi incelemelerde bulunmak için Havza'ya gelen SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ve beraberindekiler Havza Belediyesini ziyaret etti. Burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir araya gelen SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız Havza'da SASKİ'nin 2020 yılı çalışma planı kapsamında yapımı devam eden işler ile 2020 çalışma planı kapsamında planlanan yatırımlarını detayları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Amacımız ilçe genelindeki su ve alt yapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "SASKİ geçmiş olduğumuz dönemlerde ilçemiz de önemli hizmetlerde bulundu. İlçe merkezinde kırsal mahallelerimizde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak bizlerde halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. İlçemiz gelişmekte olan ve her geçen gün ihtiyaçları artan bir ilçe. Hizmetlerin halkımıza hızlı bir şekilde ulaşması için bu tür toplantıları önemsiyoruz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak. Genel Müdürümüz Fatih Yıldız'a ve ekibine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ise talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı çalışma planı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Belediye ve SASKİ iş birliğiyle halkımıza hizmet etmek amacındayız. Samsunumuza ve Samsunlulara her zaman en kaliteli hizmeti sunmak için çalışacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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