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Havza'da Emiruşağı Cami ibadete açıldı

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da Emiruşağı Cami ibadete açıldı

Havza ilçesinde büyük kısmı hayırsever iş insanı Mustafa Dursun tarafından yaptırılan Emiruşağı Cami dualarla ibadete açıldı.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde büyük kısmı hayırsever iş insanı Mustafa Dursun tarafından yaptırılan Emiruşağı Cami dualarla ibadete açıldı.

Çiftlik Mahallesi Emiruşağı Sokak'ta eski cami yerine yapılan cami yaklaşık 800 bin liraya mal oldu. 170 metrekare alan üzerinde, 325 metrekare kullanım alanı olan, bodrum üstü iki katlı Emiruşağı Cami'nin açılış programı okunan mevlit ile başladı.

Camide kılınan namazın ardından düzenlenen törende konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir hayırsever iş insanı Mustafa Dursun'a ve ailesine teşekkür ederek, "İnşallah değerli insanımızın yapmış olduğu bu cami birçok gencimizin de eğitimine katkı sunacak ve uzun yıllar hizmet verecek. Kendisinden ve ailesinden Allah razı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Dursun ailesi adına Adem Dursun'a, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan tarafından plaket takdim edildi.

Adem Dursun ise Havza Belediyesi ve Havza Müftülüğüne yapmış oldukları yardımlar ve desteklerden ötürü teşekkür ederek, "İnşallah bu tür yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Havza Müftü Vekili, Kavak Müftüsü Yakup Belen tarafından okunan duanın ardından kesilen kurdele ile cami ibadete açıldı.

Açılış sonrası programa katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

Açılış törenine Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ak Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, 20., 21., 22.'inci Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Müftü Vekili Kavak Müftüsü Yakup Belen, Havza Halkla İlişkiler müdürü Zeki Kurt, Hayırsever İş İnsanı Mustafa Dursun ve ailesi ile mahalle sakinleri katıldı.

Havza'da Emiruşağı Cami ibadete açıldı

Havza'da Emiruşağı Cami ibadete açıldı

Havza'da Emiruşağı Cami ibadete açıldı

Havza'da Emiruşağı Cami ibadete açıldı

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Havza'da Emiruşağı Cami ibadete açıldı - Haberler
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