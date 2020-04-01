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Hallaçlar, Balıkesir, Havran, 3. Sayfa

Havran'da cinayet

Balıkesir'in Havran ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

01.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:33
Havran'da cinayet

Balıkesir'in Havran ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, kırsal kesimde bulunan Hallaçlar Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik ile uğraşan Rahmi Dedeoğlu (42) akşam 21.30 sıralarında evine girerken silahlı saldırı sonucu vuruldu. Başından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Rahmi Dedeoğlu'nun evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Öte yandan, cinayet olayı esrarını korurken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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