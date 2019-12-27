Havlayan köpeğin peşinden giden sürücüler gözlerine inanamadı
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Havlayan köpeğin peşinden giden sürücüler gözlerine inanamadı

Edirne'de çalıştığı şantiyeye dönen şahıs, aracının önüne atlayıp ısrarla havlayan köpeği görünce aracından inerek köpeği takip etmeye başladı. Şahıs, köpeğin yanına gittiğinde gözlerine inanamadı. Başı mama kutusunun içine sıkışmış yavru köpeği gören şahıs, köpeğin başını sıkıştığı kutudan çıkartarak kurtardı.

27.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:34
Havlayan köpeğin peşinden giden sürücüler gözlerine inanamadı

'de ısrarla seyir halindeki otomobillerin önüne atlayıp havlayan köpeğin yanına giden sürücüler gözlerine inanmadı.

ISRARLA HAVLADI, YAVRULARININ YANINA GİTTİ

Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferdi Gezer, araç ile asfalt şantiyesine giderken eski çöplük mevkisinde bir köpeğin araçların önüne atladığını ve ısrarla havladığını görünce araçtan inip köpeğin yanına gitti.

SÜRÜCÜLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Sürücünün araçtan indiğini ve yanına geldiğini gören köpek koşarak 10 metre ilerideki yavrularının yanına gidip tekrar havlamaya başladı. Tekrar köpeğin yanına giden sürücü Gezer, köpeğin yanına gittiğinde gözlerine inanamadı. Başı mama kutusunun içine sıkışmış yavru köpeği gören Gezer, köpeğin başını sıkıştığı kutudan çıkartarak kurtardı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kurtulmanın ardından yavru köpeğin diğer yavru köpeklerle ve anne köpekle oynamaları ise diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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