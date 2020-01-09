Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi
İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan ve ifadesi alınan Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Artık susmayacağım. Sabrımın son noktasına geldim" dedi.
Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan genç şarkıcı, "Artık susmayacağım. Sabrımın son noktasına geldim" dedi.
"DAHA REŞİT BİLE DEĞİLKEN..."
Açıklamasında geçmişten yaşadığı sıkıntılardan bahseden Aleyna Tilki, "Geçmişte prodüktörümün bıçaklanması, konserimde bomba patlaması, kariyerim sürecinde daha reşit bile değilken birileri tarafından şiddet görmemden dolayı(!) ve sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar da almamdan dolayı artık susmak istemediğim için, artık sabrımın son noktasına geldiğim için havaalanında üstüme gelen bir adama karşı kimse bir şey yapmazken ben kendimi korudum" ifadelerini kullandı.
"BANA VURMAMASI İÇİN KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"
Kavga anında neler söylediğini hatırlamadığını belirten Tilki, açıklamasına şöyle devam etti: "Ne söylediğimi hatırlamasam da tavırlarında bana şiddet uygulama ihtimali olduğu için korkmuştum ve bana vurmaması için yüksek sesle konuşup kendimi korumaya çalışmıştım. Oradaki hiçbir kadın beni umursamadığı gibi olayın içine girip bana sempatileri olmadığı için o adamı savunarak onlar da kavgamızın içine dahil oldu."
İşte Aleyna Tilki'nin o açıklaması;
Haber Videosu: Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi
-
Bu kız anormalCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sağolun Türkiye bunu bile ünlü ettinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
şımarıkkksınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
korunacak bişeyinmi kalmış.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Tilkiyi gafil avladılar.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Aleyna seni seviyoruz.Seni kıskananlar çatlasın.Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
-
Aleyna gelmiş geçmiş 10 büyük ses sanatçısından birisin.Zirvedesin.Harikasın.Cevap Yaz 1 14 Yayından Kaldır
-
Sesinle ve güzelliğinle her zaman bir numarasın ve zirvedesin.Seni seviyoruz Aleyna.Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
-
Seni korumamaları haksız olduğun halde görevlilere hakaret etmen olabilir mi acabaCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
olay cikaran kim olur ise ucaga bilmesine yasak koyacaksin ve ucak kaciranlar oldu ise onun masraflarini ødemek zorun da eger sadece gundem de kalmak icin yapti ise agir cezasi olacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır