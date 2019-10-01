Havalimanında kontrolden çıkan yemek dağıtım aracı uçağa çarpmak üzereyken durduruldu

01.10.2019 17:16

ABD'nin Chicago şehrinde bulunan O'Hare Havalimanı'nda, içinde sürücü bulunmayan yemek dağıtım arabası kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç park halinde bulunan bir uçağa çarpmak üzereyken zemin destek ekipmanıyla çarparak durduruldu. O sırada içecek kutuları asfaltın üzerine savruldu. Olay anı saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler, Amerikan Osteopatik Birliği Genel Müdürü Dr. Kevin Klauer tarafından paylaşıldı.

GAZ PEDALI SIKIŞTI

American Airlines'ten bir yetkili, olay hakkında inceleme başlatıldığını yapılan ilk incelemelerde gaz pedalının sıkışması nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini bildirdi.

10 DAKİKALIK GECİKMEYE NEDEN OLDU

Havalimanı yetkilisi, hiçbir şirket çalışanının yaralanmadığını olayın sadece 10 dakikalık bir uçuş gecikmesine neden olduğunu duyurdu. Öte yandan yapılan açıklamada "Aracı durduran ekibimizin hızlı hareket etmesini takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN EN İŞLEK HAVALİMANI

ABD'nin en işlek havalimanı olan O'Hare, 2018'de yaklaşık 900 bin uçuş gerçekleştirdi.